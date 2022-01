Burgemeester Berkelland: ludiek protest horeca mag; „maar volledig open kan echt niet!”

Handhaven of niet? Dat is de vraag voor veel burgemeesters nu zaterdag veel winkels en horeca als protest tegen de lockdown hun deuren weer openen. Ook in Berkelland zijn diverse acties aangekondigd tegen de coronamaatregelen. Winkels mogen echter weer open tot 17 uur met een beperkt aantal bezoekers per vierkante meter, zo maakte het kabinet vrijdagavond bekend. Gemeenten hoeven daar dan waarschijnlijk ook niet handhavend op te treden. „We zijn blij met deze versoepeling en hebben daar als burgemeesters ook op aangedrongen”, aldus Van Oostrum.

Ludiek protest in horeca mag

Anders ligt het voor de horeca. Die moet voorlopig nog dicht blijven. „De meeste horeca-ondernemers in Berkelland hebben mij laten weten zich daar aan te houden. Ze gaan geen actie voeren, omdat ze liever inzetten op een serieuze, volledige opening. Ze geven aan dat een protestactie geen zoden aan de dijk zet”, zegt de burgemeester. „Daarnaast is er een kleine groep horeca-ondernemers die wel actie wil voeren. Daar heb ik ook begrip voor. En zoals Rutte al zei: protesteren mag, maar volledige opening kan echt niet.”

Eerst gesprek

Gaat Berkelland dan handhavend optreden tegen horeca-ondernemers die zaterdag wel open gaan? „Ludieke acties mogen. Gratis koffie uitdelen, zoals een eetcafé in Neede wil is prima. Even wat bezoekers binnen laten gedurende een aantal uren ook. Maar volledige open? Of teveel mensen die elkaar massaal knuffelen zonder mondkapje in een café? Daar zullen we tegen optreden. Niet meteen met boetes. Natuurlijk gaan we eerst het gesprek aan, zoals we dat altijd hebben gedaan. Dan volgt een waarschuwing. En ik ga er van uit dat horeca-ondernemers hun gezond verstand zullen gebruiken en dat verder optreden niet nodig is.”

In Achterhoek op één lijn

Volgens Van Oostrum zitten alle (Achterhoekse) burgemeesters in de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) op deze lijn. „We hebben dat met elkaar afgestemd.” Hij ontkent dat hij eerst heeft aangegeven niet te zullen handhaven en daarna daar weer op teruggekomen is. „Ik heb altijd gezegd: wacht eerst de persconferentie af. Je ziet nu dat met de opening van de winkels alles discussie over handhaving van winkelacties dus overbodig is geweest.”

Van Oostrum gaat zelf zaterdag ook in zijn gemeente ter plekke, net als de boa’s van de gemeente Berkelland. „We gaan niet intensief controleren, maar bekijken hoe de acties verlopen en hoe de sfeer is.”