Burgemeester Berkelland over coronafotoboek van Erika: ’Het was een moedige reis!”

Een moedige reis. Zo omschrijft de Berkellandse burgemeester Joost van Oostrum het avontuur van de Ruurlose fotografe. Ze besloot mensen thuis in die moeilijke lock-down periode te fotograferen. Achter het raam of in de deuropening. „Om vast te leggen hoe Berkellanders die bijzondere coronatijd beleefden”, vertelt Klein Kranenbarg.

Geschiedenis

Volledig scherm Erika Klein Kranenbarg © Arjan Gotink

Van Oostrum: „We schreven geschiedenis en jij stond er midden in. Je legde het vast in een bijzonder tijdsdocument”, aldus de burgemeester, die zelf ook is gefotografeerd door Erika en dus ook in het boek staat. Het fotoboek kent een oplage van 500 stuks. Iedereen die gefotografeerd is kan een gratis exemplaar ophalen, de overige boeken zijn voor 10 euro te koop.

De presentatie was donderdagavond in besloten kring in de winkel van Living by me in Borculo. Ook oma Riek, die op de cover staat, en de jonge Kai Groot Zwaaftink, wiens foto op een landelijke expositie te zien was, kreeg een exemplaar. „Je kunt wel een tweede boek gaan maken”, zei Van Oostrum, inhakend op de dreigende tweede corona-golf in ons land. Maar Erika vindt het goed geweest.

Volledig scherm Een enorme foto van Kai Groot Zwaaftink gemaakt door Erika Klein Kranenbarg hangt op de expositie Pandemic in Museum Hilversum © Erika Klein Kranenbarg

Boek ophalen

Gezinnen die mee hebben gedaan aan het project of een boek hebben besteld, kunnen deze op de volgende locaties ophalen: Vrijdag 25 september van 18.00 tot 21.00 uur bij Studio 16 in Neede. Zaterdag 26 september van 13.00 tot 16.00 uur bij Boekhandel Gellekink in Eibergen. Vrijdag 2 oktober van 18.00 tot 21.00 uur bij Living By Me in Borculo. Zaterdag 3 oktober op het Kerkplein in Ruurlo. Daar zijn de boeken ook te koop.