Burgemeester Berkelland: ‘We gaan niet bij elke winkeldeur staan controleren’

Veel te druk

De gemeente en de politie gaan erop toezien of de Berkellandse winkeliers zich aan die regels houden, zegt burgemeester Joost van Oostrum. „Dat doen we op basis van excessen. We grijpen in als we signalen krijgen of zelf zien dat het ergens veel te druk is binnen. Maar we gaan niet bij de deur staan controleren of klanten wel vier uur eerder een afspraak hebben gemaakt.”