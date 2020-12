Burgemeester Berkelland: „Winkels moeten niet creatief proberen lockdown te ontduiken”

Volgens de Berkellandse burgemeester proberen heel veel winkels de randjes op te zoeken van wat mag. „Ik vind dat geen goede ontwikkeling. De hele lock-down is bedoeld om het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken. Niet om creatief te bekijken hoe je onder die regels uit kunt komen. Ik zal dat dan ook niet toestaan. We gaan de lock-down strikt opvolgen.”

Welwillend tegemoet komen

Van Oostrum zei dat dinsdagavond in de gemeenteraad van Berkelland in reactie op vragen van VVD-fractievoorzitter Hans Boxem. „Voor veel winkeliers is het een hard gelag dat ze vijf weken dicht moeten. Er is discussie over niet essentiële winkels, die zo ingericht kunnen worden dat er wel food kan worden verkocht. Bent u bereid binnen de mogelijkheden die er zijn winkeliers welwillend tegemoet te treden? Wat is goed en wat is niet verstandig?”, aldus Boxem.

Quote Of een Tom Poes bij een warenhuis onder essentiële levensmid­de­len valt, kun je je oprecht afvragen! Joost van Oostrum, Burgemeester Berkelland

Van Oostrum was duidelijk. „Er is geen toestemming om niet-essentiële winkels zo in te richten dat er alleen food kan worden verkocht. Er is dinsdagavond nog een richtlijn van het ministerie verschenen, waarin staat dat een winkel minimaal 70 procent van de omzet uit food moet halen. Het gaat om essentiële levensmiddelen, niet om bijproducten. En of dat een Tom Poes is bij een warenhuis, kun je oprecht afvragen”, aldus Van Oostrum richting de Hema.

Niet randjes opzoeken

De burgemeester is bereid om met ondernemers te overleggen. „Maar we gaan niet de randjes opzoeken, anders zijn we er over vijf weken nog niet van af!” Want volgens Van Oostrum gaat het ook in Berkelland niet goed met corona. „We zitten de laatste week boven de 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Dat is echt veel en veel te veel. En dat moeten we de komende vijf weken omlaag zien te brengen. Dat kan alleen als iedereen zich strikt aan de regels houdt.