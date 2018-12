Burgemeester Besselink is ‘blij met tips van rechtbank’

HENGELO - Burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst kreeg kritiek van de rechtbank in de zaak Stapelbroek. Dit commissielid moest in september 2017 opstappen na een onderzoek naar zijn integriteit. Evert Blaauw was destijds zijn fractievoorzitter. Een dubbelinterview.

De rechtbank rekent het u aan dat Herman Stapelbroek niet voldoende kans heeft gehad op een weerwoord op het rapport over zijn integriteit.

,,Stapelbroek heeft de feiten uit het rapport te lezen gekregen maar niet de conclusie. Dat is in dit soort gevallen gebruikelijk en daar sta ik nog steeds achter.’’

De gemeente heeft het publiek selectief geïnformeerd door het rapport over Stapelbroek wel op de website te zetten, maar zijn reactie niet.

,,Het rapport stond bij de raadsstukken op de website, omdat het behandeld zou worden. De reactie van Stapelbroek stond op de lijst met ingekomen stukken. Die stukken kunnen zelf niet aangeklikt worden. Dat is de standaardmanier waarop wij dat doen. De rechtbank vond het niet netjes. Dat nemen wij ter harte.’’

De rechtbank uitte ook twijfels over het feit dat het rapport in de openbaarheid werd behandeld.

,,Als we de zaak niet in de openbaarheid hadden behandeld, hadden we het verwijt gekregen dat we niet transparant genoeg zijn. Het was een duivels dilemma. Het had in ieder geval voor Stapelbroek duidelijk moeten zijn dat er een openbaar debat over het rapport zou komen. Dat was het voor hem niet en dat reken ik mijzelf aan.’’

De reactie van Stapelbroek is niet doorgestuurd naar Hans van den Heuvel, opsteller van het rapport. Dat had wel gemoeten, zegt de rechtbank.

,,De reactie hoorde als ingekomen stuk bij de raadsvergadering waar het rapport besproken was. Van den Heuvel was die avond aanwezig. Wij dachten dat dat genoeg was. Je kunt je afvragen of de brief misschien direct naar Van den Heuvel had moeten gaan.’’

,,Ik ben blij dat de rechtbank stelt dat er reden was voor een onderzoek naar de integriteit van Herman Stapelbroek en dat het onderzoek goed is uitgevoerd. Transparantie is voor mij en de gemeenteraad heel belangrijk. Ik ben ook blij dat we tips hebben gekregen van de rechtbank hoe we dit in de toekomst nog beter kunnen doen. Daar moeten we met zijn allen goed naar kijken.’’

Volledig scherm Evert Blaauw. © Gemeentebelangen Bronckhorst

Evert Blaauw: ‘Nooit aan Herman getwijfeld’

U was in 2017 fractievoorzitter van Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB). U hebt Herman Stapelbroek al in april van dat jaar op non-actief gesteld.

,,Dat klopt. Als er twijfel is aan iemands integriteit, moeten we de weg vrij maken voor een onderzoek.’’

Twijfelde u zelf aan de integriteit van Stapelbroek?

,,Daar heb ik nooit aan getwijfeld. Herman maakte zich zorgen om wat er op een bedrijf gebeurde. Dat deed hij als politicus. Dat het bedrijf van zijn buurman was, was toeval, daar ben ik van overtuigd. Het enige wat ik niet kan plaatsen is het screenshot van de telefoon van een ambtenaar van Bronckhorst. Dat wijst er op dat Stapelbroek met die ambtenaar heeft gesproken. De rechtbank gaat daar ook van uit. Herman ontkent het. Dat blijft lastig.’’

De rechtbank zegt dat de gemeenteraad scherper had moeten zijn op het ontbreken van een weerwoord van Stapelbroek op het rapport.

,,Daar heeft de rechtbank een punt. Daarom hebben wij ook een contra-expertise laten maken door een andere hoogleraar. Dit was een nieuw proces voor de gemeenteraad van Bronckhorst. Er zijn fouten gemaakt en daar moeten we van leren. We moeten nog zorgvuldiger zijn.’’

Is burgemeester Besselink veel te verwijten?

,,Nee. We hebben in het presidium afspraken gemaakt over hoe we zouden handelen. Daar heeft ze zich aan gehouden. De gang van zaken is haar niet aan te rekenen.’’

Uiteindelijk nam de raad een motie van treurnis aan tegen Stapelbroek en hebt u hem teruggetrokken als commissielid. Was het achteraf nodig geweest?

,,Er was in die tijd enorm veel aandacht voor integriteit, met name omdat Commissaris van de Koning Cornielje daar steeds op hamerde. Dat zette de burgemeesters in een bepaalde stand. In dat tijdsbeeld moet je de hele operatie zien.’’

Hoe was het om iemand uit de fractie te zetten?