Burgemeester Boumans gaat met Doetinchemse horeca in gesprek over needle spiking: ‘Dit is crimineel gedrag’

Sterk Techniek op Staring College: van ‘droog oefenen’ met holobril tot de berg af in een zeepkist

BORCULO/NEEDE - Sterk Techniek is de naam van het project waarbij het Staring College, Het Assink Lyceum, Marianum en Zone College in de Achterhoek samenwerken. Met hulp van digitale toepassingen krijgen leerlingen de techniek ‘droog oefenend’ in de vingers.

24 mei