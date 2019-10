Burgemeester Boumans: ‘Ruziemakers kwamen speciaal naar Doetinchem om te vechten’

Uiteindelijk zijn ‘slechts’ vier mannen gearresteerd uit de groep van 50 vechtersbazen. Politiewoordvoerder Klok daarover: ,,De prioriteit lag bij het herstellen van de rust in Doetinchem. Wij hebben de vier mannen opgepakt die zich op dat moment het meest misdroegen.”



Volgens Klok mag wel verwacht worden dat de komende dagen meer vechtersbazen worden gearresteerd.



Boumans juicht dat toe en wil dat alle verantwoordelijken gepakt worden om hen passende straffen te geven. ,,Ik wil precies weten wie hierbij betrokken is geweest, zodat we ook kunnen kijken naar horeca- of centrumverboden.”



Ook wil Boumans weten hoe de groep zo snel heeft kunnen aangroeien en of dat afgesproken werk is geweest.



Voorzitter Robbie Welling van de Doetinchemse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is geschokt door de gebeurtenissen in het uitgaanshart van de stad. ,,Dat past niet bij Doetinchem, waar uitgaan normaal gesproken rustig en gezellig is”, zegt hij. ,,Zoveel geweld tegen politiemensen is schandalig en keuren wij ten diepste af.”