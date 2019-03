Burgemeester Doetinchem aangewezen als informateur voor nieuw bestuur Gelderland

Jan Markink van de VVD, die alle twaalf partijen met zeker één zetel bij elkaar had geroepen, droeg Boumans aan als informateur. De andere partijen stemden in met zijn voorstel. Omdat de VVD de meeste stemmen kreeg bij de Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland, mag Markink het voortouw nemen bij de onderhandelingsgesprekken voor een nieuwe coalitie.



De keuze van Markink viel op Boumans, omdat zijn partijgenoot over de nodige bestuurlijke ervaring beschikt. Zo is hij Statenlid, raadslid en gedeputeerde in Groningen geweest. Daarnaast weet de huidige burgemeester van Doetinchem wat in de Achterhoek speelt, voegde Markink toe. ,,Verder werkt hij in Doetinchem met een divers samengesteld college.’’ In Gelderland zijn na de verkiezingen minimaal vier, naar verwachting vijf of zes, partijen nodig om een meerderheid te vormen met het college.



Markink wil graag tempo maken met de verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie. Hij hoopt de informatieronde over twee weken af te ronden. Daarna volgt de daadwerkelijke formatie van de coalitie, die rond eind april klaar zou moeten zijn.