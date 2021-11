Burgemeester Doetinchem: ‘Laat supporters weer het stadion in, dat is veiliger dan samen buiten voetbal kijken’

Daarvoor pleit burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. ,,Het is niet uit te leggen dat mensen wel naar binnen mogen in afgesloten ruimtes van horeca, theaters of bioscopen, terwijl supporters niet in een open stadion voetbal mogen kijken”, vindt hij. ,,Bij eerdere maatregelen was het juist andersom. Wat de logica ervan is dat het nu is omgedraaid, kan ik niet uitleggen.”



Doordat er zondag geen publiek mocht zijn bij de thuiswedstrijd van De Graafschap tegen Telstar, verzamelden ongeveer 250 supporters zich bij het stadion. Zij hadden daar op eigen initiatief een scherm neergezet, om samen de wedstrijd te kijken.



Volgens Boumans was dit een legale samenkomst. ,,Voor dergelijke kleine evenementen is tot 18.00 uur geen vergunning nodig. Wel is het advies om anderhalve meter afstand te houden, maar doordat dit geen wettelijke verplichting is, is daar niet op te handhaven.”