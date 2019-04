Burgemeester Doetinchem na plofkraak: ‘In en intriest zulk crimineel gedrag’

Vrijdaginterview Henny Haggeman schreef boek over oorlog in Achterhoek: ‘Behoefte aan iets blijvends’

12:12 DOETINCHEM - Voor het schrijven van een roman wacht journalist Henny Haggeman al een jaar of dertig op het goede idee. Dus is er nu een ander boek, over de oorlog in de Achterhoek.