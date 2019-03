Burgemeester Doetinchem overweegt kluisjescontrole op scholen na steekpartij

Twee jaar

De kluisjescontrole kwam aan bod in het Nieuwscafé, waar Boumans was uitgenodigd om te vertellen over twee jaar burgemeesterschap in Doetinchem. De 44-jarige burgemeester is wel van plan om in de Achterhoek te blijven, vertelde hij in De Gruitpoort. Een dag eerder had hij tijdens het carnaval oud-burgemeester Herman Kaiser nog gesproken. ,,Hij had het erover dat het door de burgemeesterswisselingen onrustig is geweest, de stad heeft behoefte aan stabiliteit.”