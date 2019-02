Burgemeester Doetinchem vreest voor gevolgen faillissement Vulcanus

,,Je zou kunnen zeggen: het bedrijf is failliet, dus die problemen zijn opgelost. Zo simpel is het niet. Want wat gebeurt er de komende periode", vraagt Boumans zich hardop af. Hij was eerder milieugedeputeerde in Groningen en kent het klappen van de zweep. ,,Bij een faillissement is vaak veel onduidelijkheid over wat er gebeurt met de achtergebleven inboedel, gebouwen, maar ook ondergrond. Gezien de aard van het bedrijf en de milieuvergunning kunnen we daar wel wat verwachten. Het zou mooi zijn als er het nodige verkocht kan worden. Maar dan? Wie betaalt het opruimen, het schoonmaken? Dat zijn vaak hele kostbare aangelegenheden.”



De burgemeester wil daarom de komende weken intensief contact houden met de provincie en de Omgevingsdienst Achterhoek. Ook wil hij van de curator weten of een doorstart mogelijk is en onder welke voorwaarden.