Burgemeester en drie raadsleden Doetinchem krijgen antisemitische mail

Coronabe­smet­tin­gen Winters­wijk komen van terugge­keer­de vakantie­gan­gers

12:15 WINTERSWIJK - Alle zeven coronabesmettingen die afgelopen week in Winterswijk zijn gemeld, zijn opgelopen in het buitenland. Daarmee is uitgesloten dat er in het dorp Winterswijk een brandhaard was.