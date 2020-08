Burgemeester en raadsleden Doetinchem krijgen antisemitische mail ondertekend met ‘Hitler’

Met dit handboek voorkom je dat jouw mobieltje de baas wordt

19 augustus DOETINCHEM - Nomofobie staat voor: de angst om niet bereikbaar te zijn per mobiel. Een gevolg van de verslaving aan je smartphone. Complete volksstammen lijden er aan. Eén van hen is de Doetinchemse fysiotherapeute en wetenschapper Marlous de Haan. Ze schreef er een boek over.