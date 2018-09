Burgemeester Enschede offert zich op voor Achterhoekse zege

„Twente en de Achterhoek hebben goed samengewerkt”, vertelt Van Oostrum lachend over het NK wielrennen voor burgemeesters, een jaarlijks evenement dat dit jaar in de Bollenstreek plaatsvond. „Onno had niet de sprintersbenen dus die heeft de een na laatste ronde nog even goed doorgetrokken, zodat er niemand meer zou demarreren, en ik rustig in zijn wiel de laatste ronde in kon.”

Van Oostrum maakte het vervolgens in de sprint af, Van Veldhuizen werd vijfde en daarmee laatste. De mannen trapten aardig door; de wedstrijd van 36 kilometer op het parcours van de fietsclub in Lisse werd afgelegd met een gemiddelde van 38 kilometer per uur. „Mijn topsnelheid lag boven de 50. Ja, het was wel serieus werk.”

Liefhebber

Van Oostrum is al jaren helemaal verknocht aan de wielersport. Op 12-jarige leeftijd kroop hij voor het eerst op een racefiets, knieklachten zorgden ervoor dat hij er zes jaar later mee stopte. Als wethouder van Houten pakte hij op 32-jarige leeftijd zijn hobby weer op, inmiddels fietst hij alweer zestien jaar ‘serieus’. Dat houdt in; hard en veel. „Ik maak ongeveer 10.000 kilometer per jaar. De helft binnen, ik heb een racefiets die vast zit aan een hometrainer. Als ik na een vergadering rond 22.00 uur thuis ben, ga ik daar nog een uurtje trainen. En de andere helft buiten op de weg, met racefiets, mountainbike en veldritfiets.”

Waar hij de tijd vandaan haalt? „Ik prop het overal tussendoor, dat is het mooie van wielrennen. Ik ben ook gek op voetbal (Van Oostrum zit ook in het burgemeestersvoetbalelftal, red.), maar met die sport moet je altijd trainen, er altijd zijn. En dat kan niet altijd. Wielrennen kan je altijd combineren.”

De burgemeester van Berkelland is dan ook groot voorstander van de zomertijd. „Kan ik ‘s avonds langer fietsen.”

Gedachtes

Hij gebruikt die tijd in de buitenlucht om te ontspannen, dingen te verwerken maar ook om over het werk na te denken. „Ik ‘schrijf’ mijn speeches eigenlijk altijd op de racefiets. En in Berkelland gebruik ik het ook om langs plekken te rijden die in collegevergaderingen aan de orde komen. Fiets ik in het weekend bijvoorbeeld langs een bouwproject. Zo leer je de gemeente goed kennen.”