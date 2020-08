Burgemeester gooit sportpark Silvolde op slot na corona-uitbraak: ‘Club had vergunning moeten aanvragen’

Wehl krijgt nu ook een Repair Café: spullen repareren in strijd tegen verspil­ling

11:52 WEHL - Wie kapotte kleren, beschadigd servies of niet-werkende lampjes heeft, kan vanaf deze week in Wehl terecht bij het Repair Café. Het initiatief bestaat al in verschillende Achterhoekse plaatsen en krijgt nu navolging in Wehl.