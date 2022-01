Burgemeester groene gemeente Winterswijk te gast bij start Groene Hoofdstad in Grenoble

Pannenkoe­ken­bak­ker mag open van de burgemees­ter: ‘De rek is eruit, dus dit is hartverwar­mend’

ZEDDAM - Steeds maar weer probeert Luc Peters met zijn Brinks Pannenkoeken in Zeddam creatief te zijn in tijden van lockdown. De Food Rally Montferland, die hij met vijf concullega’s bedacht, is een groot succes. ,,Maar doordat we dicht moeten blijven, wordt het steeds een stukje zwaarder. De rek is eruit.”

