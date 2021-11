Burgemeester Harry de Vries wil af van jij-bakken in Montferland

Waar de Nijmegenaar in ieder geval van af wil, is het zogenoemde ‘oppositie-coalitiedenken’. ,,Dat is denk ik nu nog realiteit, maar vind ik wel een beetje oldskool . Want zit de inwoner daarop te wachten of willen zij vertegenwoordigers die écht hun belangen behartigen? Natuurlijk, ik hou van een gezond politiek debat. Vind ik leuk. Maar daar horen jij-bakken en mensen bewust onderuithalen niet bij.”

Op de persoon

Als voorbereiding op zijn nieuwe functie als waarnemend burgemeester, bekeek De Vries raadsvergaderingen terug. ,,Sommige dingen worden op de persoon gespeeld en ik vind dat niet kunnen in een openbare raadsvergadering. Een van de opdrachten die ik heb meegekregen van de commissaris van de Koning is het verbeteren van het politieke klimaat. Maar het is niet zo dat alleen Harry de Vries daar verantwoordelijk voor is. Dat kan alleen als iedereen daaraan wil meewerken. Gelukkig is die bereidheid er.”



Hij is een voorstander van de samenleving betrekken bij de politiek. ,,Er zijn voorbeelden in het land waar gemeenteraden na de verkiezingen geen collegeprogramma hebben gemaakt, maar een akkoord met de samenleving. Dat vind ik een heel mooie vorm om over na te denken. Al zeg ik niet dat deze vorm overal past.”