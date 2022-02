Burgemeester Joost als Neederwiet-dealer en pinguïns als klimaatvluchteling in Neede

NEEDE - Gehuld in een groen pak met canabisprint, hoed, rastavlechten en zonnebril houdt ‘drugsdealer’ Joost van Oostrum zich schuil in een hoekje van het Marktplein in Neede. „Neederwiet”, biedt hij aan. De Berkellandse burgemeester is één van de vossen van de vossenjacht in het kader van het kindercarnaval van NCG De Vlearmuze.

„Het belangrijkste is natuurlijk dát we weer wat feestelijks kunnen doen samen”, zegt Karien Wegdam van de kinderoptochtcommissie van het Needs Carnavalsgenootschap De Vlearmuze. Ze staat bij de muziekkoepel op het terrein aan de Oranjelaan, waar groepjes kinderen zich op afgesproken tijdstippen melden om aan hun tocht in het kader van de vossenjacht te beginnen.

„We hadden deze vossenjacht al voorbereid als activiteit die onder de eerdere coronaregels uitvoerbaar was. Ondertussen mag nu natuurlijk meer, maar je moet het ook kunnen organiseren. Dit is evengoed hartstikke leuk, dus doen we het toch gewoon zoals we het hadden voorbereid. Dat je ondertussen op een gedeelte van de tocht de route van de kindercarnavalsoptocht volgt, dat is dan een mooi aanloopje naar volgend jaar, als het hopelijk allemaal weer gewoon kan. Mét een optocht.”

Volledig scherm Joost van Oostrum als vos. © Peter Zandee

Neederwiet

Van Oostrum is de eerste vos die de 350 deelnemende kinderen tegenkomen die in groepjes een route door Neede volgen. Op de vraag „Bent u een vos?”, antwoordt hij eerst nog: „Heb ik een staart dan?”, maar gaandeweg wordt hij al meegaander. ‘Neederwiet’ lijkt geen drug waar jonge Needenaartjes makkelijk mee te paaien zijn. Waar de ‘drugsdealer’ populairder mee wordt, is de letter die hij uit zijn binnenzak tovert.

De letter A, in te vullen in het eerste vakje voor de buit die bij de verschillende vossen te halen is. Aan het eind van de route kan worden gepuzzeld om het woord samen te stellen dat met alle letters kan worden gemaakt.

Volledig scherm Drie pinguïns bij de Spilbroekhal. © Peter Zandee

Brandweermannen en pinguïns

Waar Van Oostrum er voldoende gek uit ziet om meteen als vos te worden herkend, is dat bij sommigen iets moeilijker. Verschillende verkeersregelaars bijvoorbeeld zijn écht verkeersregelaar. Maar twee brandweermannen die temidden van witte rook het vroegere Needse gemeentehuis 'bewaken’, weer wel. En ook de drie pinguïns die bij de Spilbroekhal staan. Het hádden ook klimaatvluchtelingen kunnen zijn, maar op onze opwarmende planeet dan eigenlijk een beetje van de omgekeerde wereld. Het belangrijkste is dat ze ranja uitdelen. En een letter ook...

Tussendoor worden de deelnemers aan de vossenjacht bij De Smulgrill even verderop ook nog getrakteerd op een hartige hap. Het kindercarnaval hoeft zodoende al met al geen uitputtingsslag te worden.

Quote Ondertus­sen mag nu natuurlijk meer, maar je moet het ook kunnen organise­ren. Dit is evengoed hartstikke leuk, dus doen we het toch gewoon zoals we het hadden voorbereid. Karien Wegdam

Kerstmannenduo

Neede kent een Sinterklaasmuseum, dus kijk niet te snel op van vreemde snuiters op straat. Zelfs niet bij carnaval. Maar even exotisch in deze tijd van het jaar als de eerdere pinguïns valt ook een tweetal kerstmannen uit de toon. „Vossen!”, roepen de kinderen bij de eerste glimp die ze van het duo opvangen. Alweer raak.

Bijna aan het eind van de route wacht een bont uitgedost vossenduo op tuinstoelen bij de Vredesklok op de hoek van de Ruwenhofstraat en de Kempersdijk. Terug bij de muziekkoepel kan het gepuzzel met de verzamelde letters écht beginnen, en worden met helium gevulde ballonnen opgelaten.