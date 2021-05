Burgemeester Joost van Oostrum: geef boeren fatsoenlijke vergoeding voor onderhoud natuur en landschap

Nu worden boeren feitelijk financieel gestraft voor het hebben van waardevolle houtwallen en landschapselementen op hun land. Ze lopen subsidies mis en kunnen minder mest afzetten. Want beide worden gebaseerd op de oppervlakte landbouwgrond. „Er gaat een perverse prikkel uit van dit systeem”, zegt D66-raadslid Erik Slotboom. „Het werkt illegale kap in de hand.”

Eerlijke vergoeding

Van Oostrum doet dan ook een oproep om boeren een eerlijke vergoeding te geven voor natuurbeheer. „Want het overgrote deel van de agrariërs en inwoners is trots op buitengebied. Veel boeren zetten zich in voor de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer. Dus we moeten niet doen alsof iedereen zich niets aantrekt van de regels. In overleg is veel mogelijk”

Snoeicursus van de VAN © Wouter Borre

Maar van Oostrum wijst CDA en VVD er wel op dat de de illegale kap in Berkelland wel degelijk groter is dan alle aanleg van nieuwe natuur. „Daar schieten we dan niets mee op”, aldus de burgemeester. „We praten hier over mensen die niet van te voren overleggen. Over excessen. En dat zijn er veel. Veel te veel.”

Niets in boetes

Toch ziet de burgemeester niets in boetes. „Het doel is niet om de gemeentekas te vullen met boetes, maar om het landschap te beschermen. Daarom kiezen wij voor een goed gesprek. Handhavers worden zelden onthaald met koffie en gebak, ze komen omdat iemand iets gedaan heeft wat niet kon. En daar waar legalisatie niet mogelijk is, moet er gecompenseerd worden. En de herplantplicht is stevig: een equivalent van wat is gekapt. Gebeurt dat niet, dan hebben we altijd een dwangsom achter de hand.”

Van Oostrum vraagt de gemeenteraad 150.000 euro extra beschikbaar te stellen voor handhaving.