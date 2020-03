Burgemeester Joris Bengevoord: Geen politiecontrole bij feesten en partijen

Ziekenhui­zen beperken bezoek in verband met corona: nog maar één bezoeker per patiënt

10:39 DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Patiënten in de Achterhoekse ziekenhuizen Slingeland in Doetinchem en SKB in Winterswijk mogen voorlopig nog maar één bezoeker per dag ontvangen. Die maatregel is ingesteld vanwege de coronacrisis in Nederland.