Burgemeester Joris en 'Adje' zijn uit elkaar

Minister bij start werkzaamheden Twentekanalen in Eefde

5 februari In Eefde is maandag het startsein gegeven voor allerlei werkzaamheden om het Twentekanaal beter toegankelijk te maken voor scheepvaart. Onder andere minister Cora van Nieuwenhuizen nam een kijkje bij de uitbreiding van het sluiscomplex in Eefde.