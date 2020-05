Burgemeester neemt jeugd mee op reis in gratis voorleesboekje

Kroegbaas Manus Van Ooijen (73) overleden, 47 jaar het gezicht van de tapperij in hartje Lichten­voor­de

15 mei In Lichtenvoorde is geschokt gereageerd op het overlijden van Manus van Ooijen op 73-jarige leeftijd. Hij was 47 jaar lang het gezicht van bruin café Tapperij Van Ooijen en de naastgelegen slijterij. Per 1 september 2019 droegen hij en zijn vrouw Anneke het bedrijf over aan Maurice Rietberg.