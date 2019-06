Burgemeester: Onderzoek naar wapenbezit onder jeugd na steekpartij in Silvolde

Het is het derde steekincident in korte tijd in de gemeente, waarbij steeds een relatief jonge dader een mes of ander steekwapen trok. ,,De incidenten staan los van elkaar, maar toch wil ik graag weten hoe het kan dat jongeren kennelijk erg makkelijk met wapens op zak lopen en ze vervolgens ook gebruiken’’, zegt Van Dijk. ,,Want dit baart mij wel zorgen.’’



De burgemeester verwijst daarbij naar de twee eerdere steekincidenten in Gendringen en Ulft. In die laatste plaats raakten medio februari een 16-jarige jongen uit het dorp en een 17-jarig meisje uit Gendringen gewond. Een 16-jarige jongen uit Ulft is destijds gearresteerd voor deze steekpartij.



En in Gendringen werd een paar dagen later een jongeman van 21 opgepakt, voor het neersteken van een 48-jarige bewoner van de Wilhelminastraat.



Van Dijk wil onder meer weten hoe makkelijk het is om aan steekwapens te komen op straat, maar vooral waarom jongeren ze bij zich dragen én gebruiken. ,,We moeten daarover nog eens goed praten, met de jongeren zelf en met de politie, die hard moet optreden als dat nodig is.’’