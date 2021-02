Burgemeester Otwin van Dijk: ‘Achterhoeker mag niet dupe worden van ruzie tussen ziekenhuizen’

Van Dijk roept op geen onomkeerbare stappen te nemen. Hij doelt daarmee op het recente besluit van het SKB in Winterswijk om op het gebied van de vaatchirurgie in het vervolg samen te werken met het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede.



,,Als het voor de behandeling van Achterhoekse patiënten beter is dat ze de zorg in Arnhem of Enschede krijgen in plaats van in het Slingeland Ziekenhuis of het SKB, kan ik daarmee leven", zegt Van Dijk. ,,Maar het kan niet dat deze zorg uit de regio verdwijnt omdat chirurgen van het Slingeland en het SKB niet durven samenwerken.”