Burgemeester Otwin van Dijk breekt elleboog op twee plaatsen bij handbiken in Frankrijk: ‘Velo, boem, krak!’

Van Dijk - die in een rolstoel zit vanwege een ongeluk in zijn jeugd - was samen met zijn vrouw Karin op fietsvakantie in de Provence. ,,Ik met de handbike", zegt Van Dijk, die inmiddels weer terug is thuis in Breedenbroek. ,,Ging hartstikke goed. Elf dagen zouden we fietsen. Maar op dag acht raakte ik met een wiel in de berm en viel om. Als rolstoeler probeerde ik me op te vangen met mijn elleboog. Daar kwam dus het hele gewicht op.”