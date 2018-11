Burgemeester over voormalig tbs-kliniek Rekken: 'Sloop ligt meest voor de hand'

Maar daar heeft de gemeente zelf maar weinig invloed op. Hoewel Van Oostrum zegt tevreden te zijn over de communicatie met Rijksvastgoed, blijft de gemeentelijke rol feitelijk beperkt tot eventueel aanpassen van het bestemmingsplan. "Alleen als er weer een tbs-kliniek in zou komen, en de kans daarop is gering, hoeft het niet te worden aangepast. Bij elke andere bestemming zullen initiatiefnemers altijd met ons in het gesprek moeten", aldus de burgemeester.