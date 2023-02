Burgemeester, SKB en Slingeland onaangenaam verrast door waarschuwing Zutphense ziekenhuisbaas: ‘nog niet eens buurt gemaakt’

Eringa is van plan de kraamafdeling en de spoedeisende hulp in Zutphen te sluiten. Dat is volgens hem noodzakelijk om ‘zijn’ ziekenhuis financieel weer gezond te maken. Deze maatregelen hebben tot woedende reacties geleid en een groot protest vrijdag bij het ziekenhuis in Zutphen.

Vanuit het publiek werd Eringa tijdens het protest de vraag gesteld, hoe het mogelijk is dat andere ziekenhuizen in de regio het wel redden met de spoedeisende hulp en verloskunde. ,,Ik zeg jullie wel, met de groeten aan Winterswijk en Doetinchem: ook dáár zullen straks keuzes gemaakt moeten worden, omdat de zorg niet kan blijven zoals hij nu is. Ook niet in Doetinchem, ook niet in Winterswijk.”