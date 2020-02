Burgemeester sluit Pizzahues in Dinxperlo

video Einde aan roemruchte zwemtocht door de IJssel: ‘Zwemmers dreven naar het midden van de rivier’

17:46 De IJssel is te gevaarlijk. Door de sterke stroming van het water en de vele boten in de rivier dwingt Rijkswaterstaat de organisatie van De Vrije Slag Door Zutphen forse maatregelen te nemen die ze niet kunnen betalen. Daarmee komt er een definitief einde aan de zwemtocht in het open water van de IJssel.