Burgemeester spreekt schande van vernielingen: ‘Blijf met je vandalenvingers af van het openluchttheater’

Vermoedelijk zijn er zware voorwerpen naar beneden gegooid waardoor er schade is ontstaan aan de gemetselde tribunes van het theater. Van Dijk betreurt de daad: ‘Vrijwilligers moeten zich bezig kunnen houden met theater. Niet met vandalisme herstellen'. ‘Blijf met je vandalenvingers af van het openluchttheater’.



Van Dijk roept getuigen op om zich te melden.



Openluchttheater Engbergen ligt verscholen in het gelijknamige natuurgebied. Het dateert uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Penningmeester Rob Berentsen heeft zijn hoop gevestigd op de komst van de glasvezelkabel. ,,Binnenkort hebben we hier eindelijk snel internet en kunnen we bewakingscamera’s ophangen. Hopelijk schrikt dat af.’’