Burgemeester Van Oostrum: opvolgen adviezen over corona is ook noaberschap

Achterhoek­se school stuurt klas naar huis, meer kinderen thuis door corona

14:43 DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Een school die is aangesloten bij scholengroep GelderVeste in de Achterhoek heeft vrijdag noodgedwongen een klas naar huis moeten sturen. Er was geen leraar meer beschikbaar, nadat de vaste juf of meester verplicht thuis moest blijven vanwege ziekte.