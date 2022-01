Burgemeester Van Oostrum over aangekondigde acties: ‘Wet manifestaties biedt ruimte’

„Wie wil, de energie heeft en de behoefte voelt, opent zijn of haar deuren”, herhaalt voorzitter Thijs Luiken van de Eibergse Ondernemersvereniging (EOV) donderdagmiddag. Woensdagavond hakten de Eibergse ondernemers daarover de knoop al door. En dus zal er zaterdag aanzienlijk meer reuring zijn in winkelcentra in veel plaatsen. Verschillende Achterhoekse burgemeesters hebben al aangegeven vooral begrip te hebben voor de positie van ook ‘hun’ ondernemers en niet actief te zullen handhaven. Bij dat standpunt sluit ook burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland zich aan.

Wet biedt ruimte voor acties

‘Rek is er volledig uit’

‘We zien ondernemers in de detailhandel, de horeca, sport en cultuursector die het ontzettend zwaar hebben. Door de opeenvolgende maatregelen en lockdowns worden zij al bijna twee jaar zwaar beperkt in hun ondernemerschap. Bij deze groep ondernemers is de rek er volledig uit. Daarbij speelt dat een aantal gemeenten in onze regio grenzen aan Duitsland. Dat betekent letterlijk dat soms een kilometer verderop veel meer mag en kan. Dat is nauwelijks nog uit te leggen. De druk loopt op. Deze emotie wordt ook door burgemeesters gevoeld’, aldus de burgemeesters in hun brief.