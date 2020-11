Burgemeester waarschuwt voor lokale lockdown in Berkelland: ‘De cijfers moeten nu écht omlaag’

Geen schimmel maar tractors bij Rietmolen­se Sint dri­ve-through

23 november RIETMOLEN - Roetveegpieten in plaats van zwarte pieten en geen schimmel maar tractoren. Alles is anders bij de Rietmolense Sint-intocht. Maar het belangrijkste anders is dat niet Sinterklaas aan komt rijden, maar zijn fans. Rietmolen beleefde zondagmiddag een Sint drive-through.