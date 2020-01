Burgemeester Winterswijk: ‘Gevaar voor ziekenhuis SKB nog niet geweken’

,,Het gevaar voor het SKB is nog niet geweken”, waarschuwde Bengevoord tijdens het nieuwjaarsconcert van muziekvereniging KWOV in theater De Storm. Hij blikte terug op de onrust die eind november ontstond toen iedereen in de Oost-Achterhoek werd opgeschrikt door ‘het onzalige plan van het Santiz-bestuur’ om een aantal afdelingen van het SKB te verplaatsen naar het toekomstige ziekenhuis Slingeland Doetinchem’.



,,De raad van bestuur en de raad van toezicht hebben de plannen voorlopig uitgesteld, maar we moeten met elkaar alert blijven. Santiz zal eerst het vertrouwen dat is geschaad moeten herstellen”, zei de burgemeester, waarop hij een lang applaus kreeg van de volle zaal.



Hij stelde dat de samenleving veel beter en eerder betrokken moet worden. ,,Ik kan er niet achteloos overheen stappen, dat zowel raad van bestuur als raad van toezicht amper twee jaar na de fusie, het idee hadden losgelaten dat ook de Oost-Achterhoek een volwaardig ziekenhuis nodig heeft. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om de bouw van het ziekenhuis in Doetinchem tegen te houden, maar om behoud van het SKB.”