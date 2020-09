Burgemeester Winterswijk wil opheldering over dubieuze handel in Joodse panden in Tweede Wereldoorlog

WINTERSWIJK - Opheldering over de onteigening en doorverkoop van 39 Joodse panden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Winterswijk. Dat wil burgemeester Joris Bengevoord. Daarom stelt hij nu een onderzoek in.

Dat doet Bengevoord naar aanleiding van onderzoek van Pointer en De Monitor, onderdeel van de publieke omroep KRO-NCRV, bevestigt een gemeentewoordvoerder.



Winterswijk kocht in de oorlog zelf vier geroofde Joodse gebouwen, waaronder de plaatselijke synagoge voor 5000 gulden in 1943. De transacties halen Pointer en De Monitor uit de zogenoemde Verkaufsbücher, een verzameling documenten waarin de roofhandel in Joods vastgoed is vastgelegd.

Niet zomaar teruggeven

Uit briefwisselingen zou, na een tip van inwoner Mirjam Schwarz, blijken dat de gemeente de synagoge na de bevrijding niet zomaar wil teruggeven aan de overgebleven Joodse bevolking en daarvoor geld vraagt.



,,Of er daadwerkelijk betaald is, weten we nog niet’’, zegt Schwarz. ,,Maar het was allemaal niet makkelijk en dat geldt voor al het Joodse vastgoed. De synagoge is vanbinnen leeggeroofd en helemaal vernield in de oorlogsjaren. Na de oorlog wilde de Joodse gemeente het gebouw weer terughebben, maar hoe dat helemaal precies is gelopen, weten we niet. Daar heb ik maar een paar briefjes van.’’



Bengevoord zou onder meer willen weten waarom de aankoop van de gemeente pas in 1950 nietig werd verklaard. Naast de vier panden waar de gemeente Winterswijk bij betrokken is, zijn 35 stukken grond door particulieren gekocht.

14,6 miljoen euro terugbetaald

Wanneer het Winterswijkse onderzoek afgerond moet zijn en welke gevolgen dat kan hebben, kan de woordvoerder van de gemeente nog niet zeggen.



Eerder namen grote Nederlandse gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de handel in Joodse bezittingen in de Tweede Wereldoorlog al onder de loep. Samen hebben die gemeenten al 14,6 miljoen euro uitgekeerd aan Joodse individuen en organisaties, melden Pointer en De Monitor.



Schwarz vindt het goed dat er nu een onderzoek in haar gemeente komt, maar benadrukt dat ze niet uit is op compensatie. ,,Ik wil gewoon weten: wat is daar gebeurd en hoe is dat na de oorlog afgehandeld?’’



Vanwege een vakantie kan Bengevoord nu zelf niet reageren op de kwestie.



De uitzending van De Monitor over ‘de Vastgoedboeken’ wordt maandagavond 5 oktober om 22.15 uur uitgezonden op NPO2.