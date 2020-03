Burgemeesters: geen twijfel over straf voor te groot feest na noodverordening tegen corona

Column Stadse Fratsen: Ik besef pas dat ik handen heb geschud als ik die klamme hand voel

8:45 Omdat een van ons snottert, lichte druk op de borst voelt en wat koortsig is, bellen we naar Noord-Italië. Toch even horen hoe het is met de bekende uit Zuid-Tirol die een kleine week bij ons in de Achterhoek had vertoefd.