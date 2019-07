Burgemeesters reageren op oproep van Mark Boumans over samenwerking Achterhoek: ‘Al flinke stap gezet’

AALTEN/GROENLO - Natuurlijk kan de samenwerking tussen gemeenten in de Achterhoek nog veel beter. ,,Maar we hebben al een grote stap gezet in die richting”, reageren andere burgemeesters op de oproep van burgemeester Mark Boumans .

De oproep van Boumans vorige week in deze krant dat gemeenten op één lijn moeten gaan zitten en conflicten moeten zien te voorkomen, heeft voor de nodige reacties gezorgd. Via twitterberichten reageerden zowel de burgemeesters Anton Stapelkamp (Aalten) als Annette Bronsvoort (Oost Gelre). Ze vinden het onterecht dat Boumans de breuk bij muziekschool Boogie Woogie gebruikt als voorbeeld van een conflict waar de samenwerking onder druk staat.

Boogie Woogie

De muziekschool is een samenwerking tussen Aalten, Winterswijk en Oost Gelre. ,,Ik vind het te kort door de bocht om dat als voorbeeld te nemen”, reageert Stapelkamp. ,,Wij stappen uit die samenwerking omdat we van Boogie Woogie niet het product en de informatie kregen waar we om vroegen. Na een jaar duwen en trekken zijn we er klaar mee, maar we maken netjes ons contract af.”

Ook Bronsvoort vindt de kwestie Boogie Woogie geen goed voorbeeld van slechte samenwerking. ,,Dat moet je los zien van de samenwerking in de Achterhoek, waar ik buitengewoon tros op ben. Als je ziet wat we hebben bereikt met de Achterhoek Board, de thematafels en de Achterhoek Raad, dan ben ik daar heel content mee. Zonder die samenwerking hadden we nooit de Regio Deal binnengehaald. Natuurlijk kan de samenwerking beter en daar moeten we ook in investeren,” geeft ze toe. De Regio Deal is een belangrijke bijdrage van het Rijk (20 miljoen euro) voor de aanpak van verschillende problemen in de Achterhoek als woningbouw en werkgelegenheid.

Plaatselijk belang

Ook Stapelkamp erkent dat de samenwerking beter kan. ,,Het regionale en plaatselijk belang schuurt soms. Dan moet je over je eigen schaduw heen proberen te stappen. Maar als je ziet waar we vandaan zijn gekomen, vind ik dat we al flinke stappen hebben gezet. Vergelijk het eens met Europa, hoe lang duurt het daar wel niet om de landen op één lijn te krijgen."

De waarschuwing van Boumans dat slechtere samenwerking in de Achterhoek kan leiden tot de roep om één gemeente Achterhoek, vinden Bronsvoort en Stapelkamp niet aan de orde. ,,Alsof je die problemen dan allemaal niet hebt”, zegt Stapelkamp.

Volgens loco-burgemeester Willem Buunk van de gemeente Bronckhorst wordt er al goed samengewerkt in de Achterhoek. ,,De positieve vibe die er nu is, de frisse manier waarop problemen nu worden aangepakt, ervaren wij in de gemeente Bronckhorst als zeer prettig.”

Kerktorenpolitiek

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk schaart zich wel achter de kritische opmerkingen van collega Boumans. ‘Volgens mij moeten we die oproep ter harte nemen, en samenwerken. Dat zijn we aan elkaar, maar vooral ook aan onze toekomst verplicht. Laat de kerktorenpolitiek los’, schrijft hij in een opiniestuk vandaag in De Gelderlander.