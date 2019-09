Burgemeesters staan voor cruciale keuzes rond toekomst brandweer in de Achterhoek

Het is één van de vele vragen die de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) bezig houden bij het nadenken over de veiligheid in de Achterhoek en de rest van haar gebied in de komende decennia. En dat op een moment dat 22 burgemeesters in Lochem bij elkaar komen om te praten over die toekomst. Niet gedwongen door de vele vragen, maar gedwongen door een fors miljoenentekort bij diezelfde VNOG.