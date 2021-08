Burgemeesters Winterswijk en Enschede sturen manden vol lokaal lekkers naar Duitse president

Die manden krijgt de president van burgemeesters Joris Bengevoord en Onno van Veldhuizen.

Tijdens het staatsbezoek van koning Willem Alexander aan Duitsland, liet de president weten dat Duitsers stonden te popelen om weer naar de markten in Winterswijk en Enschede te komen.

Gebakken vis, frikandellen en friet

„Ik weet uit betrouwbare bron dat de fijnproevers langs de grens bijna niet konden wachten totdat de markten in Winterswijk en Enschede en andere grenssteden weer opengingen. Gebakken vis, frietjes en frikandellen zijn gewoon onmisbaar”, aldus Steinmeier.

Tot groot genoegen van beide burgemeesters. ,,Het leek ons een aardige manier om aan de bondspresident te laten weten dat we zijn uitspraak hier in het oosten van het land erg hebben gewaardeerd. En dat hij altijd welkom is om een visje te komen eten,” aldus burgemeester Bengevoord van Winterswijk.

Oosterburen enorm belangrijk

Ook Van Veldhuizen is blij dat de president beide plaatsen in de grensstreek expliciet benoemde. ,,De relatie met onze oosterburen is voor Nederland, maar zéker ook voor onze grensstreek enorm belangrijk. En we zouden nog veel meer van elkaar kunnen leren en profiteren. De markten in Winterswijk en Enschede zijn daar een mooi voorbeeld van, maar kijk ook eens naar de arbeidsmarkt, de regionale economie, het onderwijs of het culturele aanbod. Ook daar zouden we nog veel meer profijt van elkaar kunnen hebben.”

De twee manden zijn goed gevuld met lokale lekkernijen. Van kaas en honing, tot Achterhoekse wijn en Twentse kazen.

Bengevoord: ,,We hopen dat de heer Steinmeier onze geste kan waarderen, en dat we elkaar snel eens in levende lijve kunnen spreken over het belang van de samenwerking tussen onze grensstreken.”