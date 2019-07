Burger in Bronckhorst scheidt afval te goed en gaat daarom meer betalen

In Bronckhorst lukt dit niet. De oorzaken: de kosten voor het verwerken van plastic, metaal en drankpakken zijn fors gestegen, Bronckhorst haalt veel minder geld op met de verkoop van ingezameld textiel en oud papier en de inkomsten uit de afvalstoffenheffing dalen doordat de grijze container minder vaak aan de weg wordt gezet.



In Bronckhorst betalen de burgers per keer dat ze hun grijze container aan de weg zetten, met het idee dat de vervuiler betaalt. Bronckhorst haalt minder geld op als dit minder vaak gebeurt. De gemeente noemt het verhogen van de afvalstoffenheffing dan ook ‘een zure appel’, omdat mensen die hun afval goed scheiden daarmee bestraft worden.



Om de kosten te beperken wil Bronckhorst gaan werken met omgekeerd inzamelen: burgers moeten hun afval straks verplicht zelf wegbrengen naar ondergrondse containers. Wie een container bij huis wil houden, betaalt jaarlijks 110 euro extra.



De gemeenteraad besluit in oktober over het nieuwe inzamelsysteem en de verhoging van de afvalstoffenheffing.