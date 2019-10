Burger in Oude IJsselstreek wordt ontzien: inwoners amper duurder uit

Een grote zorg was – zoals bij veel gemeenten – de oplopende kosten in het sociaal domein. Oude IJsselstreek is daarom vorig jaar al begonnen met het zoeken naar een nieuwe manier van werken. Samen met een hogere uitkering uit Den Haag moet die transformatie er voor zorgen dat de tekorten in deze sector de komende jaren zo teruglopen dat er vanaf 2022 geld overblijft.

Gedrag

De gemeente bereikt dat onder meer door in de jeugdzorg samen te gaan werken met een andere partner. Verantwoordelijk wethouder Bert Kuster: ,,We gaan veel meer dan nu bekijken wat er echt nodig is. Is er echt iets aan de hand of hoort bepaald gedrag simpelweg bij een bepaalde leeftijd? Wat is normaal? Daar gaan we beter naar kijken.”