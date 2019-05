Burger is één avond de baas van de politie

Het is de eerste keer in de Achterhoek dat burgers een agent kunnen ‘inhuren’ onder de noemer Rent a cop. ,,Het is elders in het land al succesvol, dus we dachten dat het goed zou zijn om het hierheen te halen’’, zegt Wouter Pol, wijkagent voor onder meer Zelhem en Halle. ,,En het leeft, want er zijn al tientallen reacties.’’

Pol weet daarom nu al dat niet alles direct opgepakt kan worden. ,,We maken een selectie van zaken die we 28 mei gaan doen, waarbij we de belangrijkste dingen eerst doen. Maar het is wel de bedoeling dat uiteindelijk alles wordt opgepakt dat is geopperd’’, zegt Pol.

Verkeer ergernis nummer 1

Vooralsnog zijn er uitsluitend zaken gemeld die met verkeer hebben te maken, zoals sluipverkeer en te hard rijden op de Kuipersstraat in Halle, de verkeerssituatie op het kruispunt Molenenk en Kruisbergseweg in Hengelo en parkeerproblematiek in de bloemenbuurt in Zelhem. Pol begrijpt die ergernis en het belang van deze zaken. ,,En die gaan we ook oppakken. Maar graag zie ik ook andere meldingen die niet met verkeer te maken hebben.’’

De wijkagent denkt daarbij aan overlast, dumpingen of vermoedens van andere illegale activiteiten. ,,Voor dergelijke meldingen staan we uiteraard nog steeds open.’’