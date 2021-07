Burgerinitiatief Oude IJsselstreek praat mee over zonneparken: ‘Er zijn zeker kansen’

Het verbond van zo’n twintig actiegroepen tegen zonneparken mag meepraten over de plannen voor een groene toekomst van de gemeente.



De commotie in Oude IJsselstreek was groot toen op verschillende plekken in de gemeente plannen opdoken voor grote zonneparken. Bewoners voelden zich overvallen en hadden veelal het idee op geen enkele manier bij de plannen betrokken te zijn. In korte tijd vormden zich in de gemeente zo’n twintig belangengroepen en actiecomités tegen de zonneparken.