Burgerrestaurant De Kompaan ontfermt zich over buurman eetcafé De Gebroeders

video Volgt na vuurwerk het carbid­schie­ten? Zo kan het veilig: ‘Ga nooit achter de melkbus staan’

25 november NIJMEGEN - Nu vuurwerk van de baan is, breken gemeenten zich het hoofd over carbid. Het geknal vanuit melkbussen is nog wél toegestaan, dus bestaat de vrees dat vuurwerkliefhebbers zich op het plattelandsvuurwerk storten.