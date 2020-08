Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie gaat verder met plan windpark

video Zelfs bevalling van zijn vrouw moest wachten op de hobby van Gerard (77) uit Gorssel: ‘Alles draait om vogels’

4 augustus In zijn achtertuin is een twaalf meter lang net gespannen. Achter het fijnmazige net staan twee plateaus met vogelvoer. Zodra er een vogeltje in het net verstrikt raakt, neemt Gerard Boere (77) het mee naar zijn tuinhuis voor onderzoek. Hij is één van de vijftig Nederlanders die informatie verzamelt voor het ring-MUS project. Het gaat namelijk niet goed met de huismus.