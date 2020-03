Bus gaat anders rijden in verband met corona, nachttrein al geschrapt

Er gelden voorlopig nog geen andere aanpassingen, maar volgens Arriva kan dit elk uur veranderen. Het vervoersbedrijf zet alle info over de actuele dienstregeling en aanpassingen op een speciaal daarvoor ingericht gedeelte op de website op arriva.nl/corona. Eerder werd al besloten dat passagiers alleen nog maar achter in de bus mogen stappen.



In Noord-Brabant, dé coronabrandhaard van Nederland, heeft Arriva al diverse lijnen aangepast, waaronder het nacht- en scholierenvervoer. Ook zijn daar al buurtbuslijnen vervallen. Daar is in de Achterhoek (voorlopig) nog geen sprake van.



