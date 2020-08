Bus of trein te vol? Dan belt Arriva naar school

Afgesproken is dat de scholen werken met gespreide begintijden van de lessen, zodat niet alle studenten tegelijk op school moeten zijn. ,,Enkele lessen beginnen bij ons om 8 uur, maar daarnaast hebben we gekeken naar een spreiding van begintijden. Daarnaast zijn onze lessen geregeld tot in de avonduren, onder andere om de drukte in het openbaar vervoer op specifieke tijden te vermijden", legt bestuursvoorzitter Mirjam Koster van het Graafschap College uit.