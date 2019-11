Bus van Aalten naar Bocholt rijdt pas in 2020 (of nog later)

De nieuwe buslijn is van december 2017 tot en met april 2018 zeven dagen per week succesvol ingezet. Gemiddeld werden er dagelijks negentig mensen vervoerd, alleen in het weekeinde waren er nauwelijks passagiers. De lijn dicht het gat in de openbaar vervoer-verbindingen: in Aalten kan de trein Winterswijk-Arnhem worden gepakt. Bocholt is per spoor verbonden met Wesel en grote steden in het Ruhrgebied en Düsseldorf.