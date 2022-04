Busje botst achterop auto op N18 bij Groenlo

Oekraïense vluchtelin­gen opgevangen op Capfun Het Eibernest en in kerk in Geesteren

EIBERGEN/GEESTEREN/RUURLO - Het aantal plekken waar in Berkelland Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, is uitgebreid. Burgemeester Joost van Oostrum meldt dat inmiddels vrouwen en kinderen uit het door oorlog getroffen land worden opgevangen in de voormalige gereformeerde kerk in Geesteren. En ook vakantiepark Capfun Het Eibernest herbergt inmiddels vluchtelingen.

5 april