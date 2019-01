Busje schiet door middenberm en botst tegen ander busje in Laag-Keppel

video Klokje komt ‘thuis’ in het Grensland­mu­se­um

14:50 DINXPERLO / EIBERGEN - Zoals het klokje thuis... Het spreekwoord gaat over tikken eigenlijk, dus los van de klank. Evengoed is het wel ‘thuiskomen’ voor het klokje van de vroegere gereformeerde kerk in Eibergen. Door bemiddeling van Dick Somsen kon het klokje deze week worden opgenomen in de collectie van het Grenslandmuseum in Dinxperlo.